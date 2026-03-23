Rhön mit Wanderführer erleben: Unterwegs auf einem „getauften Weg“

Unter fachkundiger Führung und mit Humor

Die Gruppe setzte sich aus Interessierten aus dem gesamten Landkreis Meiningen zusammen, darunter auch Teilnehmer aus Rasdorf und Melkers. Einig waren sich alle: Die Rhön ist ein wahrer Schatz, dessen landschaftliche Schönheit und kulturelle Tiefe immer wieder aufs Neue begeistert. Beeindruckende Ausblicke in das Streu- und Feldatal sowie auf die markante Silhouette der Rother Kuppe rundeten das Erlebnis ab.