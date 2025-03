Der lichtdurchflutete Sportraum in dem Mehrzweckgebäude des Ortsteils von Unterbreizbach in der Thüringer Rhön wirkt modern und solide ausgestattet. Hier trifft sich regelmäßig eine von vier Übungsgruppen, die Marie-Luise Möller unter dem Motto „Trittsicher in die Zukunft“ ehrenamtlich betreut, wie sie sagt.