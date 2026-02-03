Wie alle katholisch geprägten Ortschaften der Geisaer Region haben auch die Bremer Dorfbewohner in ihrem Heimatort sowie dem Umland wie am Spielberg, der Bremer Hut, am Riet- und Warthberg, auf dem Weg zum Warthberg, am Kranluckener Berg oder mit der Lourdesgrotte am Fuße des Warthbergs eine stattliche Anzahl christlicher Glaubenszeugnisse wie Bildstöcke, Hochkruzifixe, Freiplastiken und Feldkreuze errichtet. Diese instand zu halten, ist keine leichte Aufgabe und auch stets mit Kosten für die jeweiligen Besitzer verbunden, denn meist sind die Kunstwerke private Stiftungen, für deren Erhalt dann auch gesorgt werden muss.