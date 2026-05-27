Aktuell befindet sich im Mehrzweckgebäude im Unterbreizbacher Ortsteil Pferdsdorf noch der Kindergarten. Am Ende des Sommers – zum 1. September – wird dieser wegen des drastischen Geburtenrückgangs geschlossen. Die kleinsten Dorfbewohner werden dann in den beiden verbliebenen kommunalen Kindergärten in Sünna und Unterbreizbach betreut. Und das Gebäude soll – auf Wunsch aus der Bevölkerung – in eine Seniorentagespflege umgebaut werden.