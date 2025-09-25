Die Grundschule Oechsen wartete mit einer sehr interessanten Projektwoche auf, bei welcher die 80 Grundschüler mit verschiedensten Themen in Berührung kamen.
Rhön Kinder aus Oechsen hatten viel Spaß
Lutz Rommel 25.09.2025 - 17:00 Uhr
Projektwoche mit vielerlei interessanten Themen an der Grundschule Oechsen: Ein Ausflug nach Fladungen bildete den Abschluss.
