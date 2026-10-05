Rhön: Jetzt abstimmen für den Biosphärenpreis

Bärbel Ludwig (bayerische Rhön)

Seit mehr als 21 Jahren ist Bärbel Ludwig (Bergwacht Rhön) als Lupinenbärbel bei Arbeitseinsätzen aktiv und hat sich zu einer treibenden Kraft der ehrenamtlichen Bekämpfung entwickelt. Jahr für Jahr bringt sie Menschen aus Unternehmen, Vereinen aber auch Familien und Einzelpersonen zu einem Gemeinschaftserlebnis zusammen, nämlich sich für die Natur der Rhön aktiv einsetzen möchten.

Das sind alle zehn Top-Kandidaten für den Preis. Foto: Lea Hohmann

Natur unvergesslich (bayerische Rhön)

Das Projekt „Natur unvergesslich“ ist aus Überzeugung heraus geschaffen, Menschen mit und ohne Demenz zusammenzubringen und ihnen gemeinsame Zeit in der Natur zu ermöglichen. Einmal im Monat treffen sich die Teilnehmenden zu Spaziergängen im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Die Natur wird mit allen Sinnen erfahren, angepasst an die jeweilige Jahreszeit und immer eingebettet in Themen, die an das Leben der Menschen anknüpfen.

Rudolf Nensel (thüringische Rhön)

Wenn die Scilla in der Thüringer Rhön blüht, ist es für Rudolf Nensel Zeit für sein Scilla-Fest am Arzberg (Kernzone des Biosphärenreservats). Seit rund 20 Jahren widmet er sich der seltenen Pflanze und macht rund um ihre Blütezeit in Otzbach auf die Besonderheiten der Rhöner Natur aufmerksam. Was einst im Kleinen begann, ist längst weit über die Region hinaus bekannt, denn er ist als Wanderführer, Imker, Heimatkenner und leidenschaftlicher Vermittler umtriebig und begeistert seine Mitmenschen.

Lukas Seuffert (bayerische Rhön)

Lukas Seuffert beobachtete als ausgebildeter Landwirt, Kinderpfleger und Waldpädagoge mit Sorge, wie viele Kinder heute den Bezug zur Natur verlieren. So bot er Waldführungen für Vereine an, arbeitete mit einer therapeutischen Wohngruppe in Naturprojekten und ermöglichte Menschen, sich draußen auszuprobieren und eigene Erfahrungen zu sammeln. Aus dieser Überzeugung heraus entstand schließlich die Idee für den Biosphärenkindergarten Räubernest, seiner heutigen Wirkungsstätte.

Den Jugendpreis räumten 2023 diese beiden ab. Foto: Arnulf Müller

Claus Vorndran (bayerische Rhön)

Gemeinsam mit seiner Frau Brigitte führt Claus Vorndran seit Jahrzehnten den von der Dachmarke Rhön zertifizierten Gasthof Dickas in Bischofsheim i.d.Rhön. Der Familienbetrieb ist weit mehr als ein Gasthaus: Er ist Treffpunkt, Ort der Begegnung und ein Stück gelebte Dorfkultur. Viele der Rohstoffe, die später in der Küche oder in der hauseigenen Schaubrennerei verarbeitet werden, stammen direkt aus seinem Garten und der Region. Äpfel, Quitten, Mispeln, Nüsse und weitere Früchte finden darüber hinaus ihren Weg in außergewöhnliche Destillate und Spezialitäten.

Lucas Wachenbrunner (thüringische Rhön)

Lucas Wachenbrunner übernahm als Rückkehrer den kleinen Hof seiner Großeltern. Dabei wollte er den Betrieb weiterentwickeln, neue Ideen umsetzen und zeigen, wie moderne Landwirtschaft in der Rhön aussehen kann. Besonders wichtig ist ihm dabei die Regionalität: Fast alle Produkte – von Gänsen, Hähnchen, Eiern, Nudeln, Rindfleisch und seit diesem Jahr Gemüse - bleiben in der Region und werden in einem Umkreis von etwa 15 Kilometern verkauft. Er gestaltet mit seinem regenerativen Ansatz aktiv die Zukunft der Rhön.

Jetzt online abstimmen!

Ab 5. Oktober können alle online bis zum 15. November 2026 für ihren Favoriten abstimmen. Am 25. November werden die Preisträger dann im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung für ihr besonderes Engagement gewürdigt.

https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de

Rhöner Biosphärenpreis

Was ist der Preis?

Ein symbolischer Anerkennungspreis, mit dem der individuelle Einsatz von Personen und Gruppen, die sich für die Ziele im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön in besonderem Maße einsetzen, gewürdigt werden soll. Er wird alle drei Jahre ausgelobt - erstmals im Jahr 2023. Die Auslobung des Preises soll dazu beitragen, öffentlich auf dieses Engagement aufmerksam zu machen. Ziel ist außerdem, die Bevölkerung aktiv einzubeziehen. Die Vorschläge kommen von den Rhönerinnen und Rhönern selbst. Zudem gibt es die Möglichkeit, für einen Publikumspreis abzustimmen.

Erstauflage

Leonhard Hohmann staubte 2023 mit über 12.300 Stimmen den Publikumspreis ab. Über einen Jurypreis konnten sich der Verein Rhöner Biosphärenrind e.V., der Verein Rhöner Apfelinitiative e.V. und Karl-Ludwig Blum freuen. „Rhönmomente“ mit den Brüdern Florian „Flo“ und Marc-André „Maggi“ Janz

erhielt den Jugendpreis.

Künstlerin

Der 1. Rhöner Biosphärenpreis wurde von der Holzschnitzschülerin Monika Stein aus Meiningen angefertigt. Der Award zeigt eine Hand, die behutsam ein Blatt hält und soll die enge Verbindung zwischen Mensch und Natur symbolisieren.