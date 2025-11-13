Wie kann die Rhön ihren nachhaltigen und qualitätsbewussten Tourismus weiterentwickeln? Welche Chancen liegen in Kooperation und Innovation? Ant-worten auf diese und viele weitere Fragen bot der erste Rhöner Tourismustag, der am Mittwoch in Frankenheim stattfand. Es kamen rund 120 Teilnehmer aus der ganzen Rhön zusammen, darunter Gastgeber, Touristiker, Gastronomen, Produzenten, Event-Anbieter und Influencer, um sich über aktuelle Entwicklungen, gemeinsame Perspektiven und neue Ideen für die touristische Zukunft der Rhön auszutauschen.