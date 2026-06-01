Die aktuell von fünf weiblichen und einem männlichen Holzbildhauer des zweiten Lehrjahres geschaffenen Kunstwerke, die aktuell im historischen Gewölbekeller des Biosphären-Infozentrums der Propstei Zella zu sehen sind, laden zum Innehalten und Nachdenken ein und machen die Aktualität des traditionellen Handwerks sichtbar. Entstanden sind die Kunstwerke als Ausbildungsprojekt, das die jungen Schülerinnen und Schüler schon vom Anfang der Ausbildung an begleitete.