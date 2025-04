Gestartet wurde an der Kirche in Bremen, wo der Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins, Johannes Henning, über 130 Teilnehmer aller Altersklassen begrüßen konnte und dabei insbesondere betonte, dass diese geschichtsrelevanten Veranstaltungen in der Region immer wieder großes Interesse bei der Bevölkerung finden würden, was sich auch wieder in Bremen zeige.