Mit einer feierlichen Andacht wurde das neu errichtete Hochkreuz an der Grenze der Apfelbacher Flur oberhalb des Ortes an der Wegspinne Ketten/Spahl von Pastor Jürgen Kämpf eingeweiht. Das Kreuz befindet sich auf kommunalem Grundstück und so gaben die Stadt Geisa 3000 Euro und das Bistum Fulda 3500 Euro für die Gesamtfinanzierung von 16.300 Euro. Die restlichen Gelder für die Neuerrichtung kamen über Spenden aus der Bevölkerung sowie ortsansässige Vereine und Initiativen, unter anderem von den Klapperkindern der Karwoche sowie dem Feuerwehrverein aus Ketten und dem Heimatverein aus Spahl.