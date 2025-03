Wieder kommt ein vierzügiger Jahrgang der neuen Fünfer am Thüringischen Rhön-Gymnasium zustande. Nach der Anmeldewoche ist klar: 101 Schüler für die fünften Klassen, vier für den Einstieg in der Klasse 10 und eine Anmeldung für die Klasse 6 gibt es. Damit wird es ab kommendem Schuljahr erneut vier Klassen mit einer guten Schülerzahl in der Jahrgangsstufe 5 geben.