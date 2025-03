Nach einer eindrucksvollen Veranstaltung mit dem bundesweit bekannten Anti-Mobbing-Coach Carsten Stahl will das Gymnasium Vacha das Thema weiterhin fest in seiner Präventionsarbeit verankern. Wie Schulleiterin Beate Dittmar gegenüber unserer Redaktion erklärte, habe die Schule die Zusammenarbeit mit Stahl bewusst in ihr langfristiges Präventionskonzept integriert: „Wir wollten mit dem Aktionstag die nachhaltige Reflexion zum Thema Mobbing bei Schülern, Lehrern und Eltern unterstützen.“