Dass kreative Talente dem Thüringischen Rhön-Gymnasium in Kaltensundheim nicht ausgehen, stellt die Bildungseinrichtung jedes Jahr aufs Neue unter Beweis: Zur Kulturnacht in der vollen Hochrhönhalle in Frankenheim wurde am Mittwochabend erneut getanzt, gesungen, musiziert, rezitiert, geturnt und geschauspielert, was das Zeug hielt. Das mit einer Pause rund viereinhalbstündige Programm forderte das Publikum, doch Langeweile war von der ersten bis zur letzten Minute ein Fremdwort.