Rhön-Gymnasium Kaltensundheim: Vorlesen und zuhören – zwei Vergnügen

Einen besonderen Lese-Tag hatten die sechsten Klassen des Thüringischen Rhön-Gymnasiums Kaltensundheim jetzt. Zur Freude der jüngeren und der älteren Generation.
Voller Geschichten, Begegnungen und schöner Momente war dieser Tag. Los ging’s mit einer spannenden Reise durch verschiedene Literatur-Genres – von Abenteuer über Fantasy bis Humor war alles dabei.
Die Schülerinnen und Schüler diskutierten außerdem über den Stellenwert des Lesens in der heutigen Zeit und sammelten Kriterien für gutes Vorlesen im Allgemeinen. Anhand dieser bereiteten sie sich auf das Herzstück des Tages vor, nämlich auf den Besuch verschiedener Einrichtungen in der Umgebung. Sie übten ihre Texte, verteilten die Rollen und so langsam stieg auch die Aufregung bei dem ein oder anderem Schüler.
Die Klassen machten sich auf den Weg in die Kindergärten Kaltensundheim, Kaltenwestheim und Kaltennordheim, die Grundschule Kaltenwestheim sowie die Tagespflege „Sonnenrose“ in Kaltensundheim, um dort weihnachtliche Geschichten vorzulesen. Überall wurden die Sechstklässler herzlich empfangen und es vergingen zwei schöne, aufregende Stunden. Es war ein echtes Highlight für Groß und Klein!
Zurück an der Schule stellten die Schülerinnen und Schüler ihre Lieblingsbücher vor und fertigten Plakate dazu an - mit tollen Empfehlungen und viel Begeisterung fürs Lesen.
Den Abschluss bildete am Nachmittag der schulinterne Vorlesewettbewerb, an dem je zwei Schüler aus jeder sechsten Klasse teilnahmen.
Toni Friedrich (Klasse 6 b) setzte sich hierbei erfolgreich durch und gelangt somit in die nächste Runde.
„Danke an alle Beteiligten für diesen wunderbaren Tag des Vorlesens!“, heißt es aus der Schule.