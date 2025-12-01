Rhön-Gymnasium Kaltensundheim: Vorlesen und zuhören – zwei Vergnügen

Auf geht’s zum Vorlesetag – in und außerhalb der eigenen Schule. Foto: Schule

Die Schülerinnen und Schüler diskutierten außerdem über den Stellenwert des Lesens in der heutigen Zeit und sammelten Kriterien für gutes Vorlesen im Allgemeinen. Anhand dieser bereiteten sie sich auf das Herzstück des Tages vor, nämlich auf den Besuch verschiedener Einrichtungen in der Umgebung. Sie übten ihre Texte, verteilten die Rollen und so langsam stieg auch die Aufregung bei dem ein oder anderem Schüler.