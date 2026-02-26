Schier unglaublich: Fünf Schülergruppen vom Rhön-Gymnasium, die zum Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ Südthüringen am 24. Februar in Schmalkalden angetreten waren, kamen alle mit Preisen nach Hause – wie im Vorjahr. Im Bereich Biologie räumten die Rhöner diesmal alle Podest-Plätze und dazu Sonderpreise ab. Über die Super-Erfolge der Forschungsprojekte freut sich die ganze Schule, die „Jugend forscht“ in einer langen Tradition verbunden ist. Das Niveau naturwissenschaftlicher Arbeit an der Bildungseinrichtung sei damit erneut „eindrucksvoll unter Beweis gestellt“ worden, heißt es.