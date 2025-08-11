Rhön-Gymnasium Kaltensundheim: Glücksbringer und Türöffner für 102 neue Fünftklässler

Am Rhön-Gymnasium in Kaltensundheim starteten am Montag 102 Fünftklässler in das neue Schuljahr. Die Mädchen und Jungen wurden auch vom schuleigenen Förderverein willkommen geheißen.
Zum Schuljahresbeginn an einer neuen Schule – dem Thüringischen Rhön-Gymnasium Kaltensundheim – versüßen neckische Geschenke des Fördervereins den Start.
Zum einen mit dem Hausaufgabenheft, zum anderen mit der aktuellen Ausgabe des Schlüsselanhängers, welcher seit vorherigem Schuljahr den Neuankömmlingen als „Glücksbringer und symbolischer Türöffner“ dienen soll, erklärt Vereinsvorsitzende Katja Schramm.
Schulleiter Mike Noack, selbst Vorstandsmitglied im Förderverein, nahm die Geschenke vorab entgegen, welche am ersten Schultag durch die Lehrerkollegen an die 102 neuen Schüler überreicht wurden. Ebenso die Spielekisten, die den Klassen 5 und 6 in den Pausenzeiten zur Verfügung stehen. Allen Fünftklässlern wünscht der gesamte Vorstand des Fördervereins einen guten Start am Rhön-Gymnasium.