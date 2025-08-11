Rhön-Gymnasium Kaltensundheim: Glücksbringer und Türöffner für 102 neue Fünftklässler

Viel Spaß in den Pausen – mit neuen Spielen, finanziert vom Förderverein. Foto: Förderverein

Schulleiter Mike Noack, selbst Vorstandsmitglied im Förderverein, nahm die Geschenke vorab entgegen, welche am ersten Schultag durch die Lehrerkollegen an die 102 neuen Schüler überreicht wurden. Ebenso die Spielekisten, die den Klassen 5 und 6 in den Pausenzeiten zur Verfügung stehen. Allen Fünftklässlern wünscht der gesamte Vorstand des Fördervereins einen guten Start am Rhön-Gymnasium.