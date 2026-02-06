Irgendwer aus der Kirmesgesellschaft hat wohl ganz genau gezählt: Schon zum vierten Mal kommt ein „Rhönschaf“ aus Klings, heißt es. Auch aus diesem Ort im Wartburgkreis kommen bekanntlich Schüler ans Thüringischen Rhön-Gymnasium – und dort war am Freitag zum Schulkarneval wieder mal die Hütte – sprich die Sporthalle – voll. Ganz am Ende stand ein „Rhönschaf“ fest. Sich so nennen zu dürfen, ist für eine echte Rhönerin „eine Ehre“, das sieht auch Luise Denner aus Klings so. Spaß hat sie gehabt bei den Wettbewerben, die der Rhönschaf-Kür vorausgingen und an deren Ende das Überstreifen des wolligen Kostüms durch den vorherigen Titelträger stand. Der hieß Pedro Storch aus Empfertshausen und ist mittlerweile in der elften Klasse, er hatte den Titel im Jahr zuvor erkämpft. Pedro wiederum hatte das Kostüm von Liam Michel übernommen, schau an, wieder einem Klingser. Liam hatte 2024 das weibliche Vorgänger-Schaf Vivian Gumpert aus Erbenhausen beerbt. Und weiter wollen wir mal gar nicht in der Rhönschaf-History grasen...