Der 16-Jährige übernahm das Kostüm von Liam Michel aus Klings. Der hatte 2024 die Wettbewerbe gewonnen und das weibliche Vorgänger-Schaf Vivian Gumpert aus Erbenhausen beerbt. Pedro setzte sich nun am Ende gegen seine Teampartnerin Malu Bräuning aus der Klasse 10c durch. Vier Teams insgesamt waren angetreten und sangen etwa ein Lied nach oder präsentierten sich cool auf dem Walk of fame. Am Ende war Pedro „ziemlich überrascht“, dass er den Titel holte: „Es ist schon was Besonderes.“ Im nächsten Jahr wird er das Schaf-Kostüm dann weitergeben. Übrigens schaut das aktuelle Rhönschaf gern in die Sterne: Pedro besitzt ein Teleskop und beobachtet in seiner Freizeit gern den Himmel. Und da gab es bekanntlich jüngst einiges zu beobachten. Ob er beruflich auch mal nach den Sternen greift, also irgendetwas mit Astronomie studieren möchte, weiß der Zehntklässler noch nicht. Bei der Kirmesgesellschaft seines Dorfes ist er übrigens auch dabei.