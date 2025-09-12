Mit Jens Kämmer, Cloè Sperling, Julia Sell und Riccardo Demuro hat das Lehrerkollegium am Thüringischen Rhön-Gymnasium in Kaltensundheim jüngst zum Schuljahresbeginn Verstärkung bekommen. Kämmer und Demuro sind bereits „alte Hasen“, Julia Sell kann ebenfalls schon auf einige Jahre Erfahrung als Lehrerin zurückblicken, Cloè Sperling studiert Lehramt und absolviert sechs Monate lang ihr Praxissemester an der Rhöner Bildungseinrichtung.