Leistungskontrollen, Vorträge, nächtelanges Lernen, Projektarbeiten, schriftliche und mündliche Prüfungen – all das liegt hinter den 52 Abiturienten des Jahrgangs 2026 am Thüringischen Rhön-Gymnasium in Kaltensundheim: Am Samstagabend erhielten die jungen Frauen und Männer ihre Abiturzeugnisse bei einem Festakt in der Hochrhönhalle in Frankenheim. An Selbstbewusstsein mangelte es den Abgängern auch diesmal nicht: „Abilymp – kniet nieder vor den Göttern“ lautete das Motto rund um den Schulabschluss.