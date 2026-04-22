Ein Tag, der den Schülern der Abschlussklassen 2026 am Thüringischen Rhön-Gymnasium in Kaltensundheim sicher so schnell nicht vergessen werden: Ein Tag voller Freude und Spaß, aber auch voller Emotionen und Tränen – nach acht Jahren gemeinsamen Lernens endet ein Lebensabschnitt der Gymnasiasten, ein neuer beginnt in Kürze. Doch erst einmal wurde der letzte Schultag vor den Abschlussprüfungen am Mittwochmorgen ausgiebig mit einem unterhaltsamen und originellem Programm im Beisein aller Schüler und Lehrer gefeiert.