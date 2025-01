Ein bedeutender Führungswechsel für die Rhön GmbH: Im Rahmen der Gesellschafterversammlung, die im Bruder-Franz-Haus am Kreuzberg stattfand, übergab Landrat Thomas Habermann (Landkreis Rhön-Grabfeld) nach zwei erfolgreichen Jahren turnusgemäß den Vorsitz an seine Nachfolgerin, Landrätin Peggy Greiser (Landkreis Schmalkalden-Meiningen). Mit Wirkung zum 1. Januar übernimmt sie die Leitung der Gesellschaft und wird in den kommenden zwei Jahren von Meiningen aus die Geschicke der Rhön GmbH lenken.