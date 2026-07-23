Die Marienstatue an der Kapelle „Maria Heimsuchung“ in Borsch, auch „Kleine Kirche“ genannt, präsentiert sich nach einer aufwendigen Restaurierung wieder in ihrer ganzen Schönheit. Wie Karin Reinhard, Sprecherin des Pfarrbüros Borsch und Bermbach, in einer Mitteilung berichtet, wurde die Figur aus dem Jahr 1899 mit viel Sorgfalt und Liebe zum Detail instandgesetzt und lädt Besucher erneut zum Innehalten, Beten und Kraftschöpfen ein.