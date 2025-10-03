Für viel Wirbel hatte im Frühjahr 2023 der vermeintliche Diebstahl eines Bodendenkmals im Dermbacher Ortsteil Urnshausen gesorgt. Ein circa 250 Jahre alter, sagenumwobener Kreuzstein, der nahe des Schönsees im Wald stand, war verschwunden. In Absprache mit der Unteren Denkmalschutzbehörde in Bad Salzungen hatte Ortsteilbürgermeister Burkhard Seifert (CDU) damals Anzeige bei der Polizei erstattet. Recherchen der Redaktion ergaben schließlich: Das als „Försterstein“ oder auch „Der Lange Fähndrich“ bezeichnete Bodendenkmal wurde nicht gestohlen, sondern vom Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) – aus gutem Grund – in Sicherheit gebracht.