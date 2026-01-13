Die 20 jungen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden der Jugendfeuerwehr der Dermbacher Ortsteile Brunnhartshausen und Zella/Rhön dürfen sich über eine Ehrenurkunde sowie eine finanzielle Förderung in Höhe von 5543,91 Euro freuen. Überreicht wurde diese von Marcus Malsch (CDU), Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum. Die Förderung dient der Anschaffung eines dringend benötigten Mannschaftszeltes.