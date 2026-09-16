Am Samstag, 19. September, wird ab 14 Uhr die Interkommunale Sport- und Freizeitanlage in Geisa zum Treffpunkt für Begegnung, Bewegung und gelebte Inklusion. Das erste Inklusionsfest des Geisaer Landes findet gemeinsam mit dem traditionellen Geisaer Stundenlauf statt und lädt Menschen mit und ohne Behinderung zu einem abwechslungsreichen Tag mit vielen Angeboten, Live-Musik, Infoständen, Mitmachaktionen und großer Tombola ein.