Die Stadt Geisa geht einen bedeutsamen Schritt in Richtung einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Energieversorgung. In der jüngsten Stadtratssitzung in der vergangenen Woche wurde das Vorhaben „energieLAND:Geisa“ vorgestellt. Das ambitionierte Projekt, das durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert wird, soll Geisa zu einer Modellregion für erneuerbare Energien machen. Ein zentrales Element des Projekts ist dabei die neu geschaffene Stelle einer Projektmanagerin. Diese wichtige Rolle übernimmt Olga Antosz, die sich in der Sitzung persönlich vorstellte. Mit umfassender Erfahrung in Politik, Bildungsarbeit und Projektmanagement soll sie die Energiewende in der Region aktiv mitgestalten.