Rhön: Freilichtmuseum eröffnet Saison

Bus ab Meiningen

Die Buslinie 411 der MBB fährt ab Meiningen über Kaltennordheim nach Fladungen.

Was gibt’s zu sehen?

Auf dem 12 Hektar großen Museumsgelände in der nördlichsten Stadt Bayerns erleben Besucher Geschichte ganz unmittelbar – in originalgetreu wiederaufgebauter Häusern und Höfen.