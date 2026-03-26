Rhön: Freilichtmuseum eröffnet Saison

Siegel für Apfelsaft, Edelbrände und Bier
Soeben wurde das Fränkische Freilandmuseum als Partnerbetrieb der Dachmarke Rhön mit dem Qualitätssiegel Rhön ausgezeichnet. Bezirkstagspräsident Stefan Funk, Verbandsvorsitzender des Freilandmuseums, betont die Bedeutung der Auszeichnung: „Das Qualitätssiegel der Dachmarke Rhön steht für gesicherte Herkunft, kurze Transportwege, nachhaltige Wertschöpfung vor Ort und hohe Produktqualität. Das sind Werte, die das Fränkische Freilandmuseum Fladungen seit jeher lebt.“ Das Siegel tragen künftig die selbst hergestellten Edelbrände und der Apfelsaft – beide ausschließlich aus den Früchten der eigenen Streuobstwiesen – sowie das traditionell gebraute Museumsbier. Letzteres entsteht am 1. April beim Brautag im historischen Gemeindebrauhaus aus Alsleben, wo die Museumsbrauer den Sud für ein naturtrübes Märzen ansetzen. Das reife Bier wird am 14. Juni beim Bieranstich erstmals ausgeschenkt und ist dann exklusiv im Museumsladen erhältlich, die Edelbrände und der Apfelsaft die gesamte Saison über.