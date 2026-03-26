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Rhön Freilichtmuseum eröffnet Saison

Das Fränkische Freilandmuseum Fladungen startet am 28. März in eine abwechslungsreiche Saison. Von Meiningen aus ist es bequem per Bus erreichbar.

Rhön: Freilichtmuseum eröffnet Saison
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Frühlingsstart im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen – hier an der Hofstelle aus Bahra. Foto: Jens Englert

Nach der Winterpause öffnet das Freilandmuseum wieder seine Pforten und lädt zu einer Zeitreise in die ländliche Alltagsgeschichte Unterfrankens und der Rhön ein. Die Saison läuft bis zum Ende der bayerischen Herbstferien am 8. November. Das Museum ist im März und April dienstags bis sonntags sowie am Ostermontag von 9 bis 18 Uhr geöffnet, von Mai bis September täglich.

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Am Sonntag, 29. März, erwartet die Besucher ein vielseitiger Auftakt: Kunsthandwerkerinnen präsentieren ihre handgemachten Produkte – von Keramik über Naturgestecke bis zu Kissen und Kleidung. Vorführungen am Spinnrad geben Einblicke in traditionelle Handwerkstechniken, dazu gibt es regionale Erzeugnisse und frisches Gebäck aus dem Holzofen. In der Küche der Hofstelle aus Leutershausen findet das beliebte historische Kochprogramm zum Mitmachen statt.

Bereits kurz darauf lädt das Museum zu Ostern ein: An Ostersonntag und -montag, 5. und 6. April, begeben sich Kinder in der Hofstelle aus Leutershausen auf Eiersuche, bemalen Hasen und Hühner aus Holz und knobeln gemeinsam mit den Erwachsenen an kniffligen Osterrätseln im Museumsgelände. Außerdem zeigt der Museumsschmied sein Können am Amboss der Schmiede aus Waldberg. Am Ostersonntag ist zudem das Gemeindebackhaus aus Oberbernhards in Betrieb.

Siegel für Apfelsaft, Edelbrände und Bier

Soeben wurde das Fränkische Freilandmuseum als Partnerbetrieb der Dachmarke Rhön mit dem Qualitätssiegel Rhön ausgezeichnet. Bezirkstagspräsident Stefan Funk, Verbandsvorsitzender des Freilandmuseums, betont die Bedeutung der Auszeichnung: „Das Qualitätssiegel der Dachmarke Rhön steht für gesicherte Herkunft, kurze Transportwege, nachhaltige Wertschöpfung vor Ort und hohe Produktqualität. Das sind Werte, die das Fränkische Freilandmuseum Fladungen seit jeher lebt.“ Das Siegel tragen künftig die selbst hergestellten Edelbrände und der Apfelsaft – beide ausschließlich aus den Früchten der eigenen Streuobstwiesen – sowie das traditionell gebraute Museumsbier. Letzteres entsteht am 1. April beim Brautag im historischen Gemeindebrauhaus aus Alsleben, wo die Museumsbrauer den Sud für ein naturtrübes Märzen ansetzen. Das reife Bier wird am 14. Juni beim Bieranstich erstmals ausgeschenkt und ist dann exklusiv im Museumsladen erhältlich, die Edelbrände und der Apfelsaft die gesamte Saison über.

Museumsrallyes mit Theresia

Ab sofort bietet das Freilandmuseum zwei neue Museumsrallyes mit dem bekannten Maskottchen Theresia als festes Programmangebot für Kinder an. Die interaktiven Entdeckungstouren führen die jüngsten Besucherinnen und Besucher im Grundschulalter spielerisch durch das Museumsgelände und machen Geschichte zum hautnahen Erlebnis. Das Angebot steht ohne Voranmeldung zur Verfügung und ergänzt die bestehenden museumspädagogischen Formate sowie die saisonalen Ferienprogramme.

„Wohntrends in Miniatur“

Pünktlich zum Auftakt eröffnet die Sonderausstellung „Wohntrends in Miniatur – Moderne Puppenmöbel von 1950 bis 2000“. Sie erzählt die Erfolgsgeschichte von Bodo Hennig, einem gelernten Spielzeugmacher und Drechsler, der 1950 begann, Puppenmöbel zu entwerfen – mit untrüglichem Gespür für Einrichtungstrends. In den 1980er Jahren war sein Unternehmen Marktführer in Deutschland. Die Ausstellung lädt zu einer faszinierenden Zeitreise ein: der kultige Nierentisch der 1950er, die gemütliche Hollywoodschaukel der 1960er, der legendäre Panton-Chair der 1970er oder das Puppenhaus „Ambiente“ von 1990 mit pyramidenförmigem Glasdach – alles detailgetreu im Miniaturformat. Ergänzt werden die Stücke durch lebensgroße, authentisch eingerichtete Räume, die Wohnwelten von fünf Jahrzehnten zum Leben erwecken. Zu sehen ist die Ausstellung im Obergeschoss des Eingangsgebäudes während der Öffnungszeit.

30 Jahre Rhön-Zügle

Fladungen ist das einzige Freilichtmuseum Deutschlands mit eigener Normalspur – und die Eisenbahn feiert Jubiläum. Am 15. September 1996 wurde der Abschnitt Ostheim v. d. Rhön – Fladungen der ehemaligen Streutalbahn als Museumsbahnstrecke wiedereröffnet. Ab dem 3. Mai dampft das Rhön-Zügle wieder an ausgewählten Fahrtagen durch das Streutal – Fahrkarten sind online erhältlich. Für die Saison 2026 wurden einzelne Fahrzeiten angepasst, um für Fahrgäste und Museumsbesucher, die mit dem ÖPNV anreisen, optimierte Anschlüsse an die Züge der Deutschen Bahn im Bahnhof Mellrichstadt zu ermöglichen.

Im Herbst wird das Jubiläum „30 Jahre Rhön-Zügle“ gefeiert. Am Fladunger Bahnhof und auf dem Museumsgelände erwartet Eisenbahnfans aller Generationen am 19. und 20. September ein buntes Programm.

Tickets und Kurse online buchen

Auch seinen Service erweitert das Museum: Ab sofort können Eintrittskarten, Kulturveranstaltungen, Praxiskurse, Ferienprogramme und Gutscheine bequem über den neuen Online-Shop gebucht werden – flexibel und unabhängig von den Öffnungszeiten. Der Shop ist erreichbar unter shop.freilandmuseum-fladungen.de

Freilandmuseum Fladungen

Öffnungszeiten
28. März bis 8. November: März, April: Dienstag - Sonntag 9-18 Uhr. Ostermontag geöffnet. Mai bis September: täglich 9-18 Uhr, 1. bis 24. Oktober: Dienstag - Sonntag 9-18 Uhr, 25. Oktober bis 8. November: Dienstag - Sonntag 9-17 Uhr

Bus ab Meiningen
Die Buslinie 411 der MBB fährt ab Meiningen über Kaltennordheim nach Fladungen. 

Was gibt’s zu sehen?
Auf dem 12 Hektar großen Museumsgelände in der nördlichsten Stadt Bayerns erleben Besucher Geschichte ganz unmittelbar – in originalgetreu wiederaufgebauter Häusern und Höfen. 