Hüpfen und Rufen, Gesang und fragende bis belehrende Worte – die räumlich und akustisch prädestinierte evangelische Dreieinigkeitskirche von Dermbach eignete sich vorzüglich für die erste Szene der Eigenproduktion „Kunst am Weg“. Die Mitglieder der überregional bekannten Theatergruppe „Kunstgenuss“ unter Leitung von Jana Freiberg verbinden in ihrem aktuellen Projekt die darstellende mit der bildenden Kunst. Der ursprüngliche und bei bisher sechs Aufführungen erfolgreich genutzte Spielort war die Werraaue bei Gerstungen. Aber Jana Freiberg und die Vorsitzende des Fördervereins Museum & Bibliothek Dermbach, Katharina Koch, die sich bei einer kulturgeprägten Veranstaltung des ehemaligen Landrats Reinhard Krebs kennengelernt hatten, unternahmen die Übertragung des Ganzen in einen bewohnten Bereich – und es funktionierte perfekt.