Rhön entdecken Wie wär’s mit einer Tour zu den Märzenbechern?

In Feld und Wald und Flur gibt es zu jeder Jahreszeit etwas zu entdecken, meint Andreas Nolda. Im Frühling freilich besonders. Dann erwacht auch vieles aus dem Laubboden. Foto: privat

Der ausgebildete Wanderführer beschreibt die Tour: „Wir treffen uns in Kaltensundheim am Gasthaus Zur guten Quelle, wo wir uns im Anschluss der Wanderung mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnen lassen wollen. Die Tour startet in Erbenhausen an einer ehemaligen Ziegelhütte, dort gibt es bereits erste spannende Einblicke in die Geschichte. Weiter geht es in den dahinterliegenden Wald, wo wir Reste der alten hennebergischen Landwehr entdecken. Der Weg führt dann bergan zu einer zerstörten Turmburg auf dem Stellberg. Mit etwas Glück begrüßt uns dort ein besonderer Frühlingsbote, der Märzenbecher.“