Rhön entdecken: Wie wär’s mit einer Tour zu den Märzenbechern?

Vielfältig sind die Veranstaltungen und Angebote der Zertifizierten Natur- und Landschaftsführer (ZNL), von denen gerade wieder einige neue ausgebildet wurden. Auf der Webseite des Biosphärenreservates Rhön kann man sich das passende suchen. Wie wäre es im beginnenden Frühjahr mit einer Entdeckertour auf den Spuren der Henneberger Landwehr, zwischen Felda, Streu und Stellberg? Diese wird vom „alten Hasen“ Andreas Nolda aus Kaltensundheim am 21. März, aber auch später im Jahr noch einmal angeboten. Unterschiedliche Facetten der Natur sind hierbei zu bewundern.