 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Wie wär’s mit einer Tour zu den Märzenbechern?

Rhön entdecken Wie wär’s mit einer Tour zu den Märzenbechern?

Der Start in den Frühling ist auch der Start für neue Wanderjahr – mit den cleveren Führern des Biosphärenreservates. Zum Beispiel zu den Märzenbechern.

Rhön entdecken: Wie wär’s mit einer Tour zu den Märzenbechern?
1
Was hier im Vordergrund in einem Garten blüht, kann man auch in der freien Natur entdecken: Märzenbecher. Foto: Archiv/Ralph W. Meyer Foto:  

Vielfältig sind die Veranstaltungen und Angebote der Zertifizierten Natur- und Landschaftsführer (ZNL), von denen gerade wieder einige neue ausgebildet wurden. Auf der Webseite des Biosphärenreservates Rhön kann man sich das passende suchen. Wie wäre es im beginnenden Frühjahr mit einer Entdeckertour auf den Spuren der Henneberger Landwehr, zwischen Felda, Streu und Stellberg? Diese wird vom „alten Hasen“ Andreas Nolda aus Kaltensundheim am 21. März, aber auch später im Jahr noch einmal angeboten. Unterschiedliche Facetten der Natur sind hierbei zu bewundern.

Nach der Werbung weiterlesen

In Feld und Wald und Flur gibt es zu jeder Jahreszeit etwas zu entdecken, meint Andreas Nolda. Im Frühling freilich besonders. Dann erwacht auch vieles aus dem Laubboden. Foto: privat

Der ausgebildete Wanderführer beschreibt die Tour: „Wir treffen uns in Kaltensundheim am Gasthaus Zur guten Quelle, wo wir uns im Anschluss der Wanderung mit regionalen Köstlichkeiten verwöhnen lassen wollen. Die Tour startet in Erbenhausen an einer ehemaligen Ziegelhütte, dort gibt es bereits erste spannende Einblicke in die Geschichte. Weiter geht es in den dahinterliegenden Wald, wo wir Reste der alten hennebergischen Landwehr entdecken. Der Weg führt dann bergan zu einer zerstörten Turmburg auf dem Stellberg. Mit etwas Glück begrüßt uns dort ein besonderer Frühlingsbote, der Märzenbecher.“

Unsere Empfehlung für Sie

Erbenhausen: 3,1 Millionen fürs kostbare Nass

25.02.2026 15:53 Erbenhausen 3,1 Millionen fürs kostbare Nass

Nach zum Teil 100 Jahren haben die Anlagen ausgedient: Einen neuen Hochbehälter und eine Wasseraufbereitung will der KWA Meininger Umland bei Schafhausen bauen.

Zurück nach Erbenhausen queren die Wanderer eine Wasserscheide, die hin bis zu Rhein und Weser führt. An einem „Fenster der Erdgeschichte“ gibt es spannende Einblicke und Informationen. Auf dieser Rundtour kommen Naturliebhaber auf ihre Kosten, verspricht er: „Grandiose Ausblicke ins Streu und Feldatal begleiten uns. Wir bestimmen Baumarten und lernen Pflanzen der Rhön kennen. Auf dieser Tour ist für jeden Wanderer etwas dabei.“

Märzenbecher im Wald. Foto: Archiv

Anschließen kann man sich der Tour am 21. März oder 27. Juni. Sie beginnt um 9 Uhr an der „Guten Quelle“ in Kaltensundheim. Man muss mit etwa drei Stunden Wanderdauer für die acht Kilometer lange Strecke, die als mittelschwer beschrieben wird, rechnen. An gutes Schuhwerk ist zu denken. Der Kostenbeitrag liegt bei 9 Euro pro Person, Kinder bis 12 Jahre sind frei. Anmelden muss man sich bis drei Tage vor der Wanderung bei Andreas Nolda, erreichbar per Mail unter a.nolda@web.de, per Telefon unter (036946) 2 00 67 oder mobil unter (0162) 7 41 04 55.

www.biosphaerenreservat-rhoen.de

Märzenbecher

Amaryllis
Die hierzulande als Märzenbecher bekannte Pflanze (lat. Leucojum vernum) wird auch als Frühlings-Knotenblume, Märzbecher, Märzglöckchen oder Großes Schneeglöckchen bezeichnet und gehört zur Pflanzen- Familie der Amaryllisgewächse (Amaryllidaceae).

Blüte
Märzenbecher blühen gewöhnlich von März bis April, recken jedoch an günstigen geschützten Standorten auch schon ab Februar ihre Köpfchen mit den schönen Blüten in die Höhe. Als Frühlings-Knotenblume bezeichnet man die Pflanze aufgrund ihrer frühen Blütezeit im Jahr und wegen dem knotenartigen Fruchtknoten.

Standorte
Die Frühlingsknotenblume liebt es, in Gruppen zu wachsen, jedoch findet man nur selten größere Bestände – in der Rhön gibt es freilich solche. Die Pflanze gilt nach der Bundesartenschutzverordnung als besonders geschützt und nach der Roten Liste als gefährdet. Pflücken und Ausgraben sind ausdrücklich verboten!