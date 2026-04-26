„Den ersten Gradmesser für den Charakter der Leute hat der Fremde vor sich in den Wohnungen“ meint Höhl und stellt weiter fest: „Stolze und behäbige Häuser, mit Vorhängen und Blumen an den Fenstern … haben nur die besseren Rhönthäler, die hohe Rhön dagegen hat keine aufzuweisen“. Er berichtet von „schiefen, wackligen Häusern mit … armseligen Lehmwänden“, die „gar so traurig uns anschauen“ und schreibt weiter: „Hat auch das Haus des Rhöners, auf einer schmucklosen Stein- oder Basaltmauer ruhend, gleichfalls nur Fachwände, so sind sie doch meist auf zwei Seiten mit Wetterbrettern verdeckt“.