Voller Freude und mit festlichem Glanz zog der Nikolaus gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Wiesenfeld durch den Ort – ein Einsatz der ganz besonderen Art. Rund um Wehrleiter Andreas Martin standen ihm die engagierten Feuerwehrkameraden Markus Schäfer, Felix Dorschek und Markus Wingenfeld tatkräftig zur Seite. Sie begleiteten den Nikolaus von Haus zu Haus und sorgten für unvergessliche Begegnungen in der gesamten Gemeinde.