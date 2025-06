Die Bibliothek Dermbach wurde in diesem Jahr als eine von 15 Thüringer Bibliotheken für das Projekt „Ich bin eine Leseratte 2025“ ausgewählt. Die Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken in Thüringen hat in Zusammenarbeit mit der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen dieses Leseprojekt für Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Klassen initiiert. Es soll Kinder und Jugendliche zum Lesen von Büchern und der kreativ-künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Lesestoff animieren.