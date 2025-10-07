Er war bereits Rentner, als er anfing, Wein zu produzieren. Im Laufe der Jahre hat er sich immer weiter spezialisiert. Kunden aus ganz Deutschland wissen die edlen Tropfen von Gerhard Schuck zu schätzen. Seine Rhönpaulus-Weinstube, die er mit seiner Frau Ingeborg zu Hause in Dermbach-Oberalba betreibt, gibt es seit mittlerweile 20 Jahren. „Wir haben regionale Produkte, die es deutschlandweit nicht gibt“ – beispielsweise Kornelkirsch- und Mahonienwein, sagt Gerhard Schuck. Neben viel Laufkundschaft kauften Leute aus Sachsen, Bayern, sogar von der Insel Usedom bei ihm.