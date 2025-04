In den USA sorgt die Vogelgrippe derzeit für erhebliche Probleme auf dem Eiermarkt. Millionen Legehennen mussten gekeult werden, was vielerorts auch zu Tristesse in den Supermarktregalen führt. Die Preise für Eier sind auf Rekordniveau gestiegen, und zahlreiche Handelsketten sehen sich gezwungen, den Verkauf zu rationieren. Während dort samt Blick in das Ausland über mögliche Strategien zur Stabilisierung der Märkte diskutiert wird, ist die Lage hierzulande weiterhin ordentlich – auch und gerade in der Rhön.