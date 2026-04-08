Was sich im Dermbacher Ortsteil Stadtlengsfeld gerade abspielt, könnte man vielleicht als Provinzposse bezeichnen. Aber für die Leute vor Ort ist es nicht lustig.
Rhön CDU-Linke-Fraktion und weiterer Ärger
Beate Funk 08.04.2026 - 13:00 Uhr
Aus dem Stadtlengsfelder Ortsteilrat gibt es seit Tagen immer wieder neue, ungewöhnliche Nachrichten. Schafft sich das Gremium jetzt gänzlich ab?
Was sich im Dermbacher Ortsteil Stadtlengsfeld gerade abspielt, könnte man vielleicht als Provinzposse bezeichnen. Aber für die Leute vor Ort ist es nicht lustig.