Rhön Borsch feierte Doppeljubiläum

In ihren Grußworten würdigten die Ehrengäste das beeindruckende ehrenamtliche Engagement, welches beide Vereine seit Generationen auszeichnet, und ihre große Bedeutung für die Gemeinschaft und den Zusammenhalt im Dorf. Landrat Brodführer freute sich, gemeinsam mit den Bürgermeisterinnen die Ehrenamtsmedaillen des Wartburgkreises an André Schäfer, Steffen Bernhard, Silvio Busold sowie an Konrad Abel für jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement zu überreichen. Weiterhin wurden zahlreiche langjährige und besonders engagierte Mitglieder beider Vereine ausgezeichnet und geehrt.