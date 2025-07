„Endlich wieder August! Die perfekte Zeit für kühles Bier, laute Rockmusik und heiße Öfen“, heißt es in der Ankündigung des MC Oechsen/Rhön Vom 8. bis 11. August steigt das Motorradtreffen in Oechsen. Bereits zum 33. Mal findet die Großveranstaltung für Biker in der Rhön statt.