„Feucht-kühle Witterung und in den vorangegangenen Tagen mittlerer Niederschlag, das sind ideale Bedingungen für so eine Pflanzaktion“, sagt Kathrin Scheibe, die kommissarische Leiterin des Forstreviers „Kreuzstein“, das nach Süden den bewaldeten Abschluss der Gemarkung von Merkers bildet. Mitarbeiter des Thüringer Forstamtes Bad Salzungen unter der Leitung von Florian Keiper haben oberhalb der Gartenanlage Borntal eine nach Umweltschäden abgeholzte Fläche von rund einem Hektar vorbereitet. Mit brusthohen, farblich gekennzeichneten Stöcken haben sie die Stellen und Reihen gekennzeichnet, wo die Baumsetzlinge ihren Platz finden sollen, die eingetopft bereitstehen, ebenso wie das benötigte Werkzeug. Ungefähr 60 Helfer finden sich ein und gehen, zum Teil noch von den Forstleuten beraten, schnurstracks ans Werk. Wie ist es zu diesem Treiben gekommen?