Rheinmetall: Pulverfabrik in Aschau soll Produktion mehr als verdoppeln

Neue Anlagen sollen ab 2027 produzieren

Das in Aschau hergestellte Pulver ist für die Treibladungen gedacht, den Antrieb der Granaten. Insgesamt will Rheinmetall bis zum Jahr 2030 seine Produktionskapazität für Treibladungspulver im Rahmen eines "Firepower" getauften Projekts auf 20.000 Tonnen erhöhen. Mehr als ein Fünftel davon soll aus Aschau kommen. Abnehmer sind Bundeswehr und die Streitkräfte weiterer Nato-Länder. Der Produktionsbeginn der neuen Anlagen ist für 2027 geplant, 2028 soll das Werk seine volle Kapazität erreichen.