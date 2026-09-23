Rezeptfreie Medikamente Rechtsstreit um Online-Apotheke von dm - Fakten zum Mitreden

Welche Pläne haben andere?

Rossmann hat zum Ende dieses Jahres eine Versand-Apotheke angekündigt. Dort sollen Patientinnen und Patienten auch ihr E-Rezept einlösen können. Von Müller sind keine derartigen Pläne bekannt. Auf Nachfrage hieß es, dass man sich dazu "aus unternehmerischen Gründen aktuell nicht äußern möchten".

Was sagen Apotheker zu der Entwicklung?

Der Deutsche Apothekerverband hatte beim Start von dm-med gewarnt, dass Menschen mit gesundheitlichen Problemen verunsichert werden könnten, wenn der Unterschied zwischen Apotheke und Drogeriemarkt verwässert werde. Auch wollten sich drei Viertel aller Patientinnen und Patienten in der Apotheke vor Ort in Sachen Selbstmedikation beraten lassen.

Erst vor wenigen Tagen bezeichnete der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Thomas Preis, den Versandhandel - vor allem aus dem Ausland - als Störfaktor für die flächendeckende, wohnortnahe Arzneimittelversorgung. Mit der jüngsten Apothekenreform sei eine weitere Chance verpasst worden, den Versandhandel angemessen zu regulieren.