Am 29. Mai dieses Jahres schloss der Rewe-Markt nahe der Autobahn in Zella-Mehlis seine Türen. Nun hat er sie im neuen, moderneren Gewand wieder geöffnet. Ab sofort gibt es dort nicht nur Sushi zum Mitnehmen, das die Köche von Eat-Happy hinter dem Tresen vor Ort frisch zubereiten. Ebenso bietet das Bistro „Deli am Markt“ eine größere Auswahl an kalten Snacks und warmen Speisen für die Mittagspause an. In einer neuen, größeren Sitzecke gleich hinter dem Eingangsbereich finden Kunden Platz, um ihr Essen künftig auch vor Ort zu verspeisen.