Dass da was im Busche ist, sehen die Kunden des Rewe-Marktes im A71-Center schon seit Wochen. Denn immer mehr Regalreihen sind wie leergefegt. Anders als in den Corona-Jahren waren es aber nicht die Einkäufer, die Nudeln und Toilettenpapier gehortet haben. Grund für den Ausverkauf ist die geplante Schließung des Supermarktes. Am Freitag, 29. Mai, ist ein letzter Großeinkauf möglich. Ab 20 Uhr ist Schluss. Dann haben die Handwerker das Sagen. Und das über Monate hinweg. Denn erst am 8. Oktober wird der Rewe-Markt wieder öffnen.