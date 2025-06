Auf der Zielgeraden befinden sich die Arbeiten am Rewe-Markt in Eisfeld. Am Freitag dieser Woche will der Lebensmitteleinzelhändler in der Coburger Straße nach einem Neubau die Türen für die Kunden öffnen. Gegenwärtig laufen mit Hochdruck die letzten Baumaßnahmen, die Fertigstellung der Technik und das Einräumen der Regale. Die Verkaufsfläche ist um circa 400 auf nunmehr 1800 Quadratmeter angewachsen.„Ich freue mich, wenn wir aufmachen können“, sagte Susan Greth, die Inhaberin des Marktes. „ Wir haben coole Leute gefunden, die Lust haben und zum Erfolg des Marktes beitragen möchten.“