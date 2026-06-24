Ein paar einzelne Gäste stehen mit Badetaschen vor dem Eingang des H2Oberhof und müssen unverrichteter Dinge wieder abziehen, die meisten aber haben mitbekommen, dass in dem Freizeit- und Wellnessbad derzeit nicht gebadet und sauniert werden kann. Noch bis zum 29. Juni läuft die zweiwöchige Revision im H2Oberhof, bei der alljährlich die Technik des Bads gewartet wird und kleinere Reparaturarbeiten erledigt werden. Pünktlich zum Beginn der Sommerferien öffnet die Einrichtung dann wieder für Gäste.