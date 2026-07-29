Sie heißt Lena Emma Trostmann, war nach dem Schulabschluss in der Umweltbildung im Nationalpark Sächsische Schweiz unterwegs und hat zu Corona-Zeiten die Perspektive gewechselt. Das hat sie nicht nur in den Wald, sondern zum Traumberuf geführt. Nach verschiedenen Praktika, Studium in Erfurt, Anwärterzeit in Bad Berka ist sie im vergangenen Herbst im Forstamt Schönbrunn gelandet. Im Innendienst. Nun stürzt sie sich in ein neues Abenteuer: Sie übernimmt ein Forstrevier.