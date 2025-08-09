Die südthüringer Landsenioren haben bei ihrer jüngsten Versammlung verdiente Landsenioren für ihre Jahrzehnte lange Arbeit als Vorstandsmitglied geehrt. So wurden Hartwig Wiener (Zeilfeld) und Herbert Kalnbach (Buchenhof) in Anerkennung und Würdigung ihrer langjährigen, engagierten Tätigkeit im Landseniorenverband Südthüringen e.V.“ mit der Ehrenurkunde des Landesverbandes in Gold und Silber ausgezeichnet. Hartwig Wiener (krankheitsbedingt nicht anwesend) war seit 2000 Vorstandsmitglied und von 2005 bis 2015 Vorsitzender und Herbert Kalnbach war seit 2014 bis zum jetzigen Zeitpunkt im Vorstand.