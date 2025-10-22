Wie hilft man dem vom Aussterben bedrohten Kreuzenzian-Ameisenbläuling, sich zu vermehren? Die Lösung scheint denkbar einfach: Der kleine Flatterling braucht eine bestimmte Pflanze, um existieren zu können: Den Kreuzenzian. Und den gibt es vereinzelt auf Flächen bei Reurieth. Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen-Flächen. Eine solche ist der so genannte Orchiedeenhang. Eine weitere ein etwa 1,8 Kilometer entferntes Biotop, das im vergangenen Jahr entbuscht worden war. Beide werden von vierbeinigen Landschaftspflegern kurz gehalten.