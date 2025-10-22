Wie hilft man dem vom Aussterben bedrohten Kreuzenzian-Ameisenbläuling, sich zu vermehren? Die Lösung scheint denkbar einfach: Der kleine Flatterling braucht eine bestimmte Pflanze, um existieren zu können: Den Kreuzenzian. Und den gibt es vereinzelt auf Flächen bei Reurieth. Trespen-Schwingel-Kalk-Trockenrasen-Flächen. Eine solche ist der so genannte Orchiedeenhang. Eine weitere ein etwa 1,8 Kilometer entferntes Biotop, das im vergangenen Jahr entbuscht worden war. Beide werden von vierbeinigen Landschaftspflegern kurz gehalten.
Landschaftspflege in Reurieth Die Bewahrer seltener Schätze
Katja Kempter 22.10.2025 - 18:00 Uhr