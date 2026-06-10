Am 6. Juni 2026 wurde in Effelder ein neues Groß-Tanklöschfahrzeug GTLF 10000 feierlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Frankenblick - Löschzug Süd - in Dienst gestellt. Der Dreiachser im Wert von 590.000 Euro kann 10.000 Liter Löschwasser transportieren und damit die Bekämpfung von Wald- und Vegetationsbränden effektiv unterstützen, erläutert das Sonneberger Landratsamt in einer Mitteilung. Gebaut wurde das Spezialfahrzeug auf MAN-Basis von Schmitz Feuerwehrtechnik.